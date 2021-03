Covid, quattro decessi in poche ore in città: addio al maresciallo Mauriello (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzigno (Na) – Il coronavirus continua a mietere vittime nel Napoletano. Sono quattro i morti per Covid a Terzigno nelle ultime ore. Il drammatico annuncio del sindaco Francesco Ranieri che scrive: “Questo maledetto continua a mietere vittime. In poche ore altri due addii. Sale a 20 il numero delle perdite da inizio pandemia. Con profondo dispiacere comunico il decesso della signora Volpe Michela e del maresciallo Aldo Mauriello. La comunità si stringe intorno ai familiari”. Qualche ora dopo il primo cittadino annuncia altri due decessi: “Ennesima giornata tristissima per la nostra comunità. Ci lasciano altri due nostri concittadini. Con immenso dolore comunico il decesso causa Covid della signora Spinelli Annunziata e della signora ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzigno (Na) – Il coronavirus continua a mietere vittime nel Napoletano. Sonoi morti pera Terzigno nelle ultime ore. Il drammatico annuncio del sindaco Francesco Ranieri che scrive: “Questo maledetto continua a mietere vittime. Inore altri due addii. Sale a 20 il numero delle perdite da inizio pandemia. Con profondo dispiacere comunico il decesso della signora Volpe Michela e delAldo. La comunità si stringe intorno ai familiari”. Qualche ora dopo il primo cittadino annuncia altri due: “Ennesima giornata tristissima per la nostra comunità. Ci lasciano altri due nostri concittadini. Con immenso dolore comunico il decesso causadella signora Spinelli Annunziata e della signora ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - Agenzia_Italia : Quattro strip club di New York fanno causa a Cuomo per il lockdown - PUGLIALIBERA1 : Controlli anti-Covid della Polizia a Bari: coprifuoco violato, quattro sanzioni - anteprima24 : ** Covid, quattro decessi in poche ore in città: addio al maresciallo Mauriello ** - gaiagioiared : RT @Davide38296157: 'In presenza di anticorpi, pericolosa risposta immunitaria' E questi quattro imbecilli, vorrebbero vaccinare anche chi… -