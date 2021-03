Ciclismo | ecco la corsa per Alfredo Martini

(Di sabato 20 marzo 2021) Firenze, 20 marzo 2021 " Un bel modo per ricordare. Ci hanno pensato il G. S. Emilia di Adriano Amici e il Comitato "Per sempre" dedicandoli una gara su strade che raccontano ...

Emilia di Adriano Amici e il Comitato "Per sempre Alfredo" dedicandoli una gara su strade che raccontano tante storie del. Quelle iniziali verso Fiesole che ci ricordano i mondiali del 2013, ...Passano 7 Km edla prevista fuga protagonisti Conci, Peron, Planet, Viel, Tonelli, Van der Hoorn, Jorgensen ai quali si aggiunge 4 Km dopo Tagliani. Otto dunque al comando e vantaggio che sale ...Firenze, 20 marzo 2021 – Un bel modo per ricordare Alfredo Martini. Ci hanno pensato il G.S. Emilia di Adriano Amici e il Comitato “Per sempre Alfredo” dedicandoli una gara su strade che raccontano ta ...La Classicissima 2021 regala come sempre la totale imprevedibilità e sorprese: alla vigilia praticamente tutti davano Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe e Wout Van Aert come i favoriti a cinque ...