Calciomercato Napoli, Maksimovic pronto a sbarcare in Premier: chi per sostituirlo? (Di sabato 20 marzo 2021) Titoli di coda sull’esperienza in azzurro di Nikola Maksimovic, centrale difensivo serbo del Napoli. La scadenza di contratto di giugno segnerà la fine della parentesi calcistica nel capoluogo campano per l’ex Stella Rossa dopo cinque anni passati in prestito e in prima squadra. Per il giocatore si prospetta un futuro in Premier League, almeno a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Titoli di coda sull’esperienza in azzurro di Nikola, centrale difensivo serbo del. La scadenza di contratto di giugno segnerà la fine della parentesi calcistica nel capoluogo campano per l’ex Stella Rossa dopo cinque anni passati in prestito e in prima squadra. Per il giocatore si prospetta un futuro inLeague, almeno a L'articolo

Advertising

sportli26181512 : Sarri e la scelta fatta per il futuro: la Juve paga, tra Fiorentina e il Napoli bis: Deciso, irremovibile. Spesso,… - cmdotcom : #Sarri e la scelta fatta per il futuro: la #Juve paga, tra #Fiorentina e il #Napoli bis - ForzAzzurri1926 : ??CALCIOMERCATO - NAPOLI, RITORNO DI FIAMMA: L'ATTACCANTE DELLA NAZIONALE NEL MIRINO!!! TUTTI I DETTAGLI >>>… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, rinviato il discorso rinnovo per #Insigne ???? La squadra resta concentrata sugli obiettivi stagionali #LBDV #L… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, #Fonseca non cerca alibi: 'Siamo pronti per il #Napoli. #Smalling out. Sul mio futuro...' -