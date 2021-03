Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, lei fa un annuncio sui social e alla reazione di lui non si contiene e gli dice “Sei un cretino!” (Di sabato 20 marzo 2021) Alessia Marcuzzi nelle scorse ore sembra aver fatto un annuncio molto importante su Twitter che in qualche modo ha scatenato l’ironia del suo collega Nicola Savino. Qualche ora fa, infatti, la conduttrice de Le Iene sembra aver dichiarato che a partire dalla prossima settimana, avrà una rubrica tutta sua, sul magazine Grazia. La conduttrice, attraverso questa rubrica, interagirà con le sue lettrici e con i suoi lettori, dando loro dei consigli molto utili. Il post, che la conduttrice ha pubblicato su Twitter, non è passato inosservato neanche al suo collega, Nicola Savino il quale non ha perso occasione per prenderla in giro. Ma cosa ha detto? Alessia Marcuzzi fa un annuncio su Twitter Lo abbiamo ... Leggi su baritalianews (Di sabato 20 marzo 2021)nelle scorse ore sembra aver fatto unmolto importante su Twitter che in qualche modo ha scatenato l’ironia del suo collega. Qualche ora fa, infatti, la conduttrice de Le Iene sembra aver dichiarato che a partire dprossima settimana, avrà una rubrica tutta sua, sul magazine Grazia. La conduttrice, attraverso questa rubrica, interagirà con le sue lettrici e con i suoi lettori, dando loro dei consigli molto utili. Il post, che la conduttrice ha pubblicato su Twitter, non è passato inosservato neanche al suo collega,il quale non ha perso occasione per prenderla in giro. Ma cosa ha detto?fa unsu Twitter Lo abbiamo ...

Advertising

rmerlani : Alessia Marcuzzi si presenta in trasmissione con una minigonna devastant... - modamadeinitaly : Igiene intima femminile tutti i consigli per eseguirla correttamente dal blog di Alessia Marcuzzi - YuriGiuliani : A Gennaio 2021 decido di scrivere un articolo al mese nel blog. ? Il titolo di quell'articolo: 'Alessia Marcuzzi m… - Mario02138454 : Alessia Marcuzzi mi ha bloccato perché sono colto e lei no e vuole fare una rubrica di psicologia - _NonDirmelo_ : @Tannhauser00 @Truciolo_Roll @SkyEyes82 Roba che Alessia Marcuzzi spostate -