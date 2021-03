Telegram 2.7: arrivano le Chat vocali 2.0 (Di venerdì 19 marzo 2021) Telegram si è aggiornato su tutte le piattaforme alla versione 2.7 introducendo tante novità per le Chat vocali. Telegram 2.7 – Cosa c’è di nuovo? Chat vocali senza limiti: Gli amministratori di canali e gruppi possono ospitare Chat vocali per milioni di ascoltatori. “È come una radio pubblica reinventata per il 21° secolo”. Chat vocali registrate: Gli amministratori ora possono registrare l’audio delle Chat vocali per salvare le conversazioni per poi pubblicarle per gli utenti che hanno perso l’evento dal vivo. Una volta terminata la registrazione, il file audio sarà immediatamente disponibile nei Messaggi salvati. Le Chat registrate sono contrassegnate da un punto ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 19 marzo 2021)si è aggiornato su tutte le piattaforme alla versione 2.7 introducendo tante novità per le2.7 – Cosa c’è di nuovo?senza limiti: Gli amministratori di canali e gruppi possono ospitareper milioni di ascoltatori. “È come una radio pubblica reinventata per il 21° secolo”.registrate: Gli amministratori ora possono registrare l’audio delleper salvare le conversazioni per poi pubblicarle per gli utenti che hanno perso l’evento dal vivo. Una volta terminata la registrazione, il file audio sarà immediatamente disponibile nei Messaggi salvati. Leregistrate sono contrassegnate da un punto ...

