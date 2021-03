Sileri: “Astrazeneca? Lo farei subito, c’è stata troppa confusione nella comunicazione. Ora recuperiamo i giorni persi” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Gli obiettivi rimangono gli stessi, recupereremo i tre giorni lasciti indietro e procederemo con la vaccinazione dei più anziani e poi via via a scendere”. Sono le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato dall’Agenzia Vista, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino Astrazeneca. “È evidente che la comunicazione intorno ad Astrazeneca sia partita male fin da subito. Fin da quando si parlava di metà dose anziché una dose intera. Si è creata confusione. Bisogna dare un segnale di sicurezza sull’efficacia del vaccino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Gli obiettivi rimangono gli stessi, recupereremo i trelasciti indietro e procederemo con la vaccinazione dei più anziani e poi via via a scendere”. Sono le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervistato dall’Agenzia Vista, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino. “È evidente che laintorno adsia partita male fin da. Fin da quando si parlava di metà dose anziché una dose intera. Si è creata. Bisogna dare un segnale di sicurezza sull’efficacia del vaccino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

