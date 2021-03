Sant’Andrea Frius | auto perde il controllo e si schianta contro un albero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Una terribile notizia ha colpito ieri sera alle 23,30 la comunità di, in provincia del Sud Sardegna, quando Sara Cannas, studentessa di soli ventuno anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tremendo impatto dell’guidata dalla ragazzail tronco di unai margini della careggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza del Km 34.945 della statale 387 alla periferia di. Per la ragazza, morta sul colpo, non c’è stato niente da fare, mentre il passeggero che si trovava con lei in macchina è rimasto ferito e trasportato con urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della stazione di...