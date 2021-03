Raggi: via Tiburtina, chiesto di velocizzare cantiere (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Abbiamo chiesto di accelerare i lavori del raddoppio di via Tiburtina affinche’ siano completati nel piu’ breve tempo possibile. I cantieri stanno andando avanti. Qualche giorno fa, dopo essere stata riqualificata, e’ stata riaperta la corsia piu’ esterna, quella in direzione del Grande Raccordo Anulare.” “Chi percorre tutti giorni questa strada sa quant’e’ importante quest’intervento per migliorare la viabilita’ di tanti quartieri. Parliamo di Casal de’ Pazzi, San Basilio, Tor Cervara. Non solo. Il raddoppio di via Tiburtina sara’ utile anche a chi fa il pendolare tutti i giorni per venire a lavorare a Roma”. Cosi’, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Abbiamodi accelerare i lavori del raddoppio di viaaffinche’ siano completati nel piu’ breve tempo possibile. I cantieri stanno andando avanti. Qualche giorno fa, dopo essere stata riqualificata, e’ stata riaperta la corsia piu’ esterna, quella in direzione del Grande Raccordo Anulare.” “Chi percorre tutti giorni questa strada sa quant’e’ importante quest’intervento per migliorare la viabilita’ di tanti quartieri. Parliamo di Casal de’ Pazzi, San Basilio, Tor Cervara. Non solo. Il raddoppio di viasara’ utile anche a chi fa il pendolare tutti i giorni per venire a lavorare a Roma”. Cosi’, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia

