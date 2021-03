Parma-Genoa, le formazioni ufficiali (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il bel successo sulla Roma, la squadra di D'Aversa continua a credere nella salvezza e si gioca al Tardini un importante sfida con il Genoa. Karamoh titolare nel tridente al posto di Mihaila. Ballardini, reduce dal pareggio casalingo contro l'Udinese, rilancia Destro. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20.45Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh. All. D'AversaGenoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il bel successo sulla Roma, la squadra di D'Aversa continua a credere nella salvezza e si gioca al Tardini un importante sfida con il. Karamoh titolare nel tridente al posto di Mihaila. Ballardini, reduce dal pareggio casalingo contro l'Udinese, rilancia Destro. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20.45(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh. All. D'Aversa(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini ITA Sport Press.

