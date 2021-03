Lucarelli: ”Grave che Mediaset regali palcoscenico ‘Isola’ a sguaiata no vax Martani” (Di venerdì 19 marzo 2021) ”Mentre il resto del paese, il Governo, i programmi di informazione, i medici sono tutti impegnati nello sforzo di convincere i cittadini diffidenti a vaccinarsi, Mediaset regala un palcoscenico ad una delle più sguaiate e accanite ‘minimizzatrici’ dell’epidemia e no-vax”. Così all’Adnkronos Selvaggia Lucarelli sulla partecipazione alla nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ dell’ex gieffina dichiaratamente negazionista e no vax Daniela Martani, partecipazione che ha scatenato numerose polemiche social. ”E non importa che ‘L’Isola’ non tocchi il tema, perché ‘L’Isola’ accresce i suoi follower e la sua popolarità che, tornata a casa -prosegue la giornalista- riprenderà a sfruttare per dire che agli anziani che i medici li fanno morire apposta, che i vegani sono immuni o che non mette la mascherina violando il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) ”Mentre il resto del paese, il Governo, i programmi di informazione, i medici sono tutti impegnati nello sforzo di convincere i cittadini diffidenti a vaccinarsi,regala unad una delle più sguaiate e accanite ‘minimizzatrici’ dell’epidemia e no-vax”. Così all’Adnkronos Selvaggiasulla partecipazione alla nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ dell’ex gieffina dichiaratamente negazionista e no vax Daniela, partecipazione che ha scatenato numerose polemiche social. ”E non importa che ‘L’Isola’ non tocchi il tema, perché ‘L’Isola’ accresce i suoi follower e la sua popolarità che, tornata a casa -prosegue la giornalista- riprenderà a sfruttare per dire che agli anziani che i medici li fanno morire apposta, che i vegani sono immuni o che non mette la mascherina violando il ...

