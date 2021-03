LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: l’Italia lotta ma viene eliminata dalla Germania (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Le semifinali saranno Svezia-Norvegia e Germania-Austria 12.22: Gstrein ha battuto Kranjec. 2-2, ma Austria che passa per la miglior somma dei tempi (solo due centesimi). 12.19: Hadalin pareggia, battendo Pertl di soli 4 centesimi. 12.18: Cominciata Austria-Slovenia. Gritsch ha battuto nella prima sfida Slokar. 12.16: ITALIA eliminata! Schmid batte Borsotti e pareggia sul 2-2. I tedeschi, però, passano per la miglior somma di tempi. 12.15: GRANDISSIMA SOPHIE MATHIOU! La giovane azzurra batte Lena Duerr ed ora l’Italia passa in vantaggio per 2-1. Adesso Borsotti deve fare l’impresa contro Schmid. 12.14: VINCE DE ALIPRANDINI! L’azzurro si impone solo per due centesimi. Adesso Mathiou contro Duerr. 12.13: E’ caduta Nadia Delago e la tedesca Filser porta ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Le semifinali saranno Svezia-Norvegia e-Austria 12.22: Gstrein ha battuto Kranjec. 2-2, ma Austria che passa per la miglior somma dei tempi (solo due centesimi). 12.19: Hadalin pareggia, battendo Pertl di soli 4 centesimi. 12.18: Cominciata Austria-Slovenia. Gritsch ha battuto nella prima sfida Slokar. 12.16: ITALIA! Schmid batte Borsotti e pareggia sul 2-2. I tedeschi, però, passano per la miglior somma di tempi. 12.15: GRANDISSIMA SOPHIE MATHIOU! La giovane azzurra batte Lena Duerr ed orapassa in vantaggio per 2-1. Adesso Borsotti deve fare l’impresa contro Schmid. 12.14: VINCE DE ALIPRANDINI! L’azzurro si impone solo per due centesimi. Adesso Mathiou contro Duerr. 12.13: E’ caduta Nadia Delago e la tedesca Filser porta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: l’Italia lotta ma viene eliminata dalla Germania - #alpino… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del team event Finali #Lenzerheide 2021 #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: subito Italia-Germania - #alpino #Event #Lenzerheide #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: per l'Italia debutta la giovane Sophie Mathiou - infoitsport : LIVE Sci alpino, team event Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: inizio ore 12.00 -