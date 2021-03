LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: finale tra Norvegia e Germania (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: Norvegia e Germania si giocheranno la vittoria. Lotta Svezia-Austria per il terzo posto. 12.38: Gstrein riesce a battere Strasser, ma per la somma dei tempi è la Germania a staccare il biglietto per la finale. 12.37: Filser batte Huber e la Germania si porta sul 2-1. Adesso Strasser contro Gstrein. 12.35: Schmid pareggia subito, battendo Pertl. Ora Filser contro Huber. Grande occasione per la Germania, che poi potrà contrare su Strasser. 12.33: Iniziata Austria-Germania. Gritsch porta subito avanti le austriache, battendo Lena Duerr. 12.31: Impressionante Nestvold Haugen (21”06) e Norvegia che pareggia, ma passa in finale grazie alla miglior somma dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39:si giocheranno la vittoria. Lotta Svezia-Austria per il terzo posto. 12.38: Gstrein riesce a battere Strasser, ma per la somma dei tempi è laa staccare il biglietto per la. 12.37: Filser batte Huber e lasi porta sul 2-1. Adesso Strasser contro Gstrein. 12.35: Schmid pareggia subito, battendo Pertl. Ora Filser contro Huber. Grande occasione per la, che poi potrà contrare su Strasser. 12.33: Iniziata Austria-. Gritsch porta subito avanti le austriache, battendo Lena Duerr. 12.31: Impressionante Nestvold Haugen (21”06) eche pareggia, ma passa ingrazie alla miglior somma dei ...

