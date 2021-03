LEGA B RINVIA PORDENONE-PISA A DATA DA DESTINARSI

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”, a seguito delle positività al Covid-19 riscontrate nel Gruppo Squadra delCalcio dal 12 al 17 marzo 2021, nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo nella sede societaria al fine di eseguire l’inchiesta epidemiologica su tutto il gruppo squadra. All’esito della quale oggi ha disposto la quarantena domiciliare – fino al 23 marzo pv,stabilita per il prossimo ciclo di tamponi molecolari – per i componenti del gruppo squadra che hanno preso parte all’ultima trasferta. Tale provvedimento permetterà il monitoraggio dei soggetti e la tempestiva identificazione di eventuali nuovi casi. A fronte di ciò ilCalcio ha presentato istanza allaB di rinvio dell’incontro, ...

Di seguito il comunicato ufficiale della: 'Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Inter - Sassuolo, programmata sabato 20 ...Se però l'Inter dovesse trovarsi ancora in questa situazione, allora la lega non rinvierebbe la gara e invierebbe tutto al Giudice Sportivo, che predisporrebbe la propria decisione (come avvenuto al ...