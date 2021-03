Isola dei famosi scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, sono volate parole grosse tra Tommaso Zorzi e il modello – naufrago Akash Kumar. Il modello è stato stuzzicato da Tommaso Zorzi durante la diretta della seconda puntata del reality a proposito dei suoi numerosi nomi, ma Akas non solo non è stato al Leggi su people24.myblog (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la puntata che è andata in onda dell’dei, sono volate parole grosse trae il modello – naufrago. Il modello è stato stuzzicato dadurante la diretta della seconda puntata del reality a proposito dei suoi numerosi nomi, ma Akas non solo non è stato al

