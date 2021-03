IoApro | Italexit con Paragone scende in piazza a Modena il 20 marzo

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di fronte a un governo in versione fantasma, che scompare puntualmente quando c’è da aiutare imprese e famiglie messe in ginocchio dalla crisi salvo poi fare di nuovo capolino per annunciare altre restrizioni,ha deciso dire in campo al fianco delle categorie più colpite. Il partito del senatore Gianluigiparteciperà alla manifestazioneorganizzata ail 202021 da tanti imprenditori esasperati, pronti a far sentire la propria voce di fronte all’ennesima stretta voluta da un esecutivo incapace di affrontare seriamente l’emergenza. Inranno per l’occasione ristoratori, baristi, partite Iva, parrucchieri, commercianti, operatori nel settore del fitness, estetisti, lavoratori dello spettacolo. ...