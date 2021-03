Inter, l'Asl assegna lo scudetto di tampone: Covid, perché il protocollo è sempre più superato (Di venerdì 19 marzo 2021) Dallo scudetto di cartone allo scudetto di tampone, la rima farà felici i detrattori dell'Inter, mentre Antonio Conte non ride per niente. Le nuove positività al Covid dei suoi giocatori sono come il gradino di una scala (a Pioli?) che si spezza all'improvviso. Magari alla lanciatissima capolista un colpo di reni basterà a superarlo, oppure l'inciampo sarà pernicioso, a questo punto della stagione: pensiamo, per esempio, a un Paulo Dybala che ha impiegato 46 giorni per negativizzarsi. Dunque dopo Handanovic e D'Ambrosio, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi, in seguito ai test effettuati mercoledì. I due nerazzurri sono già in quarantena a casa. L'Ats di Milano ha deciso la sospensione immediata delle attività di squadra per quattro giorni, il divieto di disputa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Dallodi cartone allodi, la rima farà felici i detrattori dell', mentre Antonio Conte non ride per niente. Le nuove positività aldei suoi giocatori sono come il gradino di una scala (a Pioli?) che si spezza all'improvviso. Magari alla lanciatissima capolista un colpo di reni basterà a superarlo, oppure l'inciampo sarà pernicioso, a questo punto della stagione: pensiamo, per esempio, a un Paulo Dybala che ha impiegato 46 giorni per negativizzarsi. Dunque dopo Handanovic e D'Ambrosio, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi, in seguito ai test effettuati mercoledì. I due nerazzurri sono già in quarantena a casa. L'Ats di Milano ha deciso la sospensione immediata delle attività di squadra per quattro giorni, il divieto di disputa di ...

