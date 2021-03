Il sindaco Sala replica all’Inter: “Sorpreso dalla reazione della società. Non lo dico io che gli investimenti dalla Cina sul calcio sono in difficoltà” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tramite l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha voluto rispondere al duro comunicato dell’Inter relativo alla questione stadio. Questa l’anteprima resa disponibile dalla rosea sul proprio sito internet: “La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha Sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano. Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solo dalla logica della prudenza. Non sono io che lo dico ma in questo momento gli ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildi Milano, Giuseppe, tramite l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha voluto rispondere al duro comunicato dell’Inter relativo alla questione stadio. Questa l’anteprima resa disponibilerosea sul proprio sito internet: “Ladell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi hadispiaciuto in quantoe tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano. Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solologicaprudenza. Nonio che loma in questo momento gli ...

Advertising

Inter : ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - matteosalvinimi : Il sindaco #Sala non può scaricare errori, ritardi e litigi politici della sinistra in Comune sulle spalle dell’Int… - capuanogio : L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco duriss… - interchannel_ic : - nerazzurriamo2 : In Riferimento alle Parole del Sindaco #Sala vs #Inter Non avrà nessun partner nerazzurro... Mi dicono che abbian… -