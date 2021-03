“Good team un c…o, somaro”: lo sfogo di Pioli contro Solskjaer (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo sfogo di Stefano Pioli contro Solskjaer al termine di Milan-Manchester United: “Good team tua sorella co….ne”. Finisce con le scintille Milan-Manchester United, la partita di Europa League che ha visto i Red Devils conquistare la qualificazione ai quarti grazie alla vittoria per 1 a 0 con gol di Paul Pogba. Nel finale di gara sarebbero volate parole grosse tra Stefano Pioli e il tecnico dei Red Devils Solskjaer, con l’allenatore del Milan che gli avrebbe dato del somaro, stando alla lettura del labiale. A fine partita Solskjaer si è avvicinato a Pioli e con un sorriso beffardo avrebbe detto che il Milan è un Good team, una buona squadra. Parole che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Lodi Stefanoal termine di Milan-Manchester United: “tua sorella co….ne”. Finisce con le scintille Milan-Manchester United, la partita di Europa League che ha visto i Red Devils conquistare la qualificazione ai quarti grazie alla vittoria per 1 a 0 con gol di Paul Pogba. Nel finale di gara sarebbero volate parole grosse tra Stefanoe il tecnico dei Red Devils, con l’allenatore del Milan che gli avrebbe dato del, stando alla lettura del labiale. A fine partitasi è avvicinato ae con un sorriso beffardo avrebbe detto che il Milan è un, una buona squadra. Parole che ...

Advertising

notizie_milan : “Good team un c…o, somaro”: lo sfogo di Pioli contro Solskjaer - johnnys07111180 : RT @NoContextACM: Pioli: “Good team un cazzo, coglione che non sei altro, somaro! tua sorella good team, tua sorella' Credit: @DVACMILAN h… - robbby11 : RT @NoContextACM: Pioli: “Good team un cazzo, coglione che non sei altro, somaro! tua sorella good team, tua sorella' Credit: @DVACMILAN h… - CioppaLeonardo : RT @DucaAndrea85: Pioli a fine partita a Solskjaer 'Good team un cazzo, coglione che non sei altro. Tua sorella good team' Eh ma lo stile n… - Shevaesque : RT @NoContextACM: Pioli: “Good team un cazzo, coglione che non sei altro, somaro! tua sorella good team, tua sorella' Credit: @DVACMILAN h… -