Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la quarta puntata live del 2021

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 marzo 2021)alle 21:25 sulquarto appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagione. E lo fa dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con questi strani tempi. Maurizioarriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. E se volete ...