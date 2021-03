Elezioni Roma 2021: Raggi in testa nei sondaggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Stando a quanto emerso dall’ultimo sondaggio Izi, realizzato per il quotidiano La Repubblica, la maggior parte dei Romani vorrebbe di nuovo come sindaca Virginia Raggi. I sondaggi, basati su 1.042 interviste realizzate tra il 15 marzo e il 16 marzo, hanno voluto indagare sulle preferenze relative alle prossime Elezioni di Roma che si terranno in autunno. Si tratta chiaramente di dati parziali in quanto ancora non si conoscono i nomi definitivi dei candidati, ma fino ad oggi la Raggi è nettamente avanti. Elezioni comunali Roma 2021: i sondaggi Le Elezioni comunali sono ancora lontani e sono ancora molte le incertezze. Il centrodestra non ha ancora scelto il candidato, proprio ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Stando a quanto emerso dall’ultimoo Izi, realizzato per il quotidiano La Repubblica, la maggior parte deini vorrebbe di nuovo come sindaca Virginia. I, basati su 1.042 interviste realizzate tra il 15 marzo e il 16 marzo, hanno voluto indagare sulle preferenze relative alle prossimediche si terranno in autunno. Si tratta chiaramente di dati parziali in quanto ancora non si conoscono i nomi definitivi dei candidati, ma fino ad oggi laè nettamente avanti.comunali: iLecomunali sono ancora lontani e sono ancora molte le incertezze. Il centrodestra non ha ancora scelto il candidato, proprio ...

gualtierieurope : Ringrazio @EnricoLetta per il colloquio sulle prossime elezioni a #Roma. Siamo stupiti per le indiscrezioni su un'i… - Azione_it : Da sempre disponibili al confronto. Ma, dopo mesi passati a studiare i problemi della città e ascoltare cittadini,… - you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - CarloneDaniela : RT @MarceVann: Se per caso questo splendore di @virginiaraggi dovesse perdere le elezioni a Roma, l'unica colpa sarebbe imputabile esclusi… - AlbertoTroncone : RT @MarceVann: Se per caso questo splendore di @virginiaraggi dovesse perdere le elezioni a Roma, l'unica colpa sarebbe imputabile esclusi… -