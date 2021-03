È record della raccolta differenziata, Monreale supera il 65% (Di venerdì 19 marzo 2021) Traguardo raggiunto a Monreale che registra il 65 per cento di raccolta differenziata. Lo dice l’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi che ha comunicato oggi i dati aggiornati sull’andamento della raccolta differenziata di rifiuti a Monreale relativi al mese di febbraio. Secondo quanto riporta Grippi, la percentuale della raccolta differenziata è arrivata al 65%. “Se continuerà a crescere questo dato e ogni famiglia darà il proprio contributo effettuando una corretta raccolta differenziata – afferma l’assessore Grippi, l’intera comunità Monrealese ne trarrà benefici. In tal modo possiamo raggiungere gli standard dei comuni virtuosi e ottenere dalla Regione ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 19 marzo 2021) Traguardo raggiunto ache registra il 65 per cento di. Lo dice l’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi che ha comunicato oggi i dati aggiornati sull’andamentodi rifiuti arelativi al mese di febbraio. Secondo quanto riporta Grippi, la percentualeè arrivata al 65%. “Se continuerà a crescere questo dato e ogni famiglia darà il proprio contributo effettuando una corretta– afferma l’assessore Grippi, l’intera comunitàse ne trarrà benefici. In tal modo possiamo raggiungere gli standard dei comuni virtuosi e ottenere dalla Regione ...

