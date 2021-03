Decreto sostegno 2021: la bozza in Pdf. Le 5 fasce per i ristori e il nodo cartelle (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco la bozza dell'attesissimo Decreto sostegni da 32 miliardi che vede la luce oggi in Consiglio dei ministri. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco ladell'attesissimosostegni da 32 miliardi che vede la luce oggi in Consiglio dei ministri. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine ...

