Covid, in zona rossa rischio classi superaffollate o alunni con disabilità lasciati soli. Giannelli (ANP): "Quanti possono stare in classe?" (Di venerdì 19 marzo 2021) La nota ministeriale dello scorso 12 marzo invita le scuole collocate in zona rossa ad organizzare gruppetti di alunni che possano frequentare in presenza insieme ai compagni di classe con disabilità allo scopo di mantenere vivo il rapporto di socialità. Ma i presidi, già nei giorni scorsi hanno chiesto chiarimenti in quanto non sono presenti indicazioni precise su come modulare queste attività. L'articolo .

