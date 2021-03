Viviana Parisi «uccisa dal demone della depressione»: Roberta Bruzzone sul giallo di Caronia (Di giovedì 18 marzo 2021) Viviana Parisi news: la dottoressa Bruzzone confuta punto per punto le certezze del dottor Carmelo Lavorino, consulente dei legali di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana, morti a Caronia lo scorso 3 agosto. La tesi da lui formulata respinge con forza quella privilegiata dalla Procura di Patti, ovvero l’omicidio-suicidio. Viviana Parisi, Bruzzone: «uccisa dal demone della depressione» «Abbiamo effettuato un sopralluogo questa mattina nelle campagne di Caronia (Me) dove sono stati ritrovati i corpi di Viviana Parisi e di suo figlio il piccolo Gioele», ha spiegato Lavorino nei giorni scorsi. «E dopo aver fatto anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021)news: la dottoressaconfuta punto per punto le certezze del dottor Carmelo Lavorino, consulente dei legali di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di, morti alo scorso 3 agosto. La tesi da lui formulata respinge con forza quella privilegiata dalla Procura di Patti, ovvero l’omicidio-suicidio.: «dal» «Abbiamo effettuato un sopralluogo questa mattina nelle campagne di(Me) dove sono stati ritrovati i corpi die di suo figlio il piccolo Gioele», ha spiegato Lavorino nei giorni scorsi. «E dopo aver fatto anche ...

