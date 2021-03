Verdetto Ema AstraZeneca: il via libera e le motivazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca ha avuto il nuovo via libera dall'Agenzia Europea del Farmaco. Un passaggio che era anche atteso sulla base di quelle che erano le impressioni fornite da diversi scienziati in merito alla vicenda, ma che adesso è anche ufficiale. In particolare a chiarire quello che è stato il punto di vista dell'Ema è stata la direttrice Emer Cooke che ha chiarito come il preparato sia «sicuro, efficace» aggiungendo che «i benefici sono superiori a rischi». L'attenta analisi dei dati sottoposti all'attenzione dell'ente regolatore ha portato a chiarire che, di fatto, i casi di trombosi risultano avere un'incidenza addirittura inferiore rispetto a quella della popolazione non vaccinata. Ema su AstraZeneca e eventi avversarsi Non si può escludere che ci sia un legame tra i rarissimi casi trombo embolici ed il vaccino, ma c'è un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccinoha avuto il nuovo viadall'Agenzia Europea del Farmaco. Un passaggio che era anche atteso sulla base di quelle che erano le impressioni fornite da diversi scienziati in merito alla vicenda, ma che adesso è anche ufficiale. In particolare a chiarire quello che è stato il punto di vista dell'Ema è stata la direttrice Emer Cooke che ha chiarito come il preparato sia «sicuro, efficace» aggiungendo che «i benefici sono superiori a rischi». L'attenta analisi dei dati sottoposti all'attenzione dell'ente regolatore ha portato a chiarire che, di fatto, i casi di trombosi risultano avere un'incidenza addirittura inferiore rispetto a quella della popolazione non vaccinata. Ema sue eventi avversarsi Non si può escludere che ci sia un legame tra i rarissimi casi trombo embolici ed il vaccino, ma c'è un ...

