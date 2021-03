The Falcon and The Winter Soldier è "l'antitesi di Wandavision" per lo sceneggiatore (Di giovedì 18 marzo 2021) Il caposceneggiatore e showrunner di The Falcon and The Winter Soldie ha puntualizzato che l'approccio dello show in arrivo su Disney+ domani sarà antitetico a quello di Wandavision. Lo sceneggiatore di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman ha specificato che la serie sarà l'antitesi di Wandavision, puntualizzando la differenza di approccio tra le due serie Disney+. Parlando con Inverse, lo sceneggiatore e showrunner Malcolm Spellman ha spiegato che The Falcon and the Winter Soldier offrirà al pubblico un diverso tipo di esperienza rispetto a Wandavision, presentando una storia molto più lineare che difficilmente alimenterà ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) Il capoe showrunner di Theand TheSoldie ha puntualizzato che l'approccio dello show in arrivo su Disney+ domani sarà antitetico a quello di. Lodi Theand TheMalcolm Spellman ha specificato che la serie sarà l'di, puntualizzando la differenza di approccio tra le due serie Disney+. Parlando con Inverse, loe showrunner Malcolm Spellman ha spiegato che Theand theoffrirà al pubblico un diverso tipo di esperienza rispetto a, presentando una storia molto più lineare che difficilmente alimenterà ...

