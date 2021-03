Temptation Island: Antonella Elia furiosa sul web (Di giovedì 18 marzo 2021) Antonella Elia non abbandona il suo amato Pietro Delle Piane dopo il caos generato dalle sue dichiarazioni su Temptation Island; la coppia, nonostante non condivida un rapporto stabile, si sta spalleggiando in questo momento di crisi mediatica che ha coinvolto Pietro in una denuncia da parte di Fascino PGT e Mediaset. Sui social Antonella difende a spada tratta il suo amato dagli haters. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021)non abbandona il suo amato Pietro Delle Piane dopo il caos generato dalle sue dichiarazioni su; la coppia, nonostante non condivida un rapporto stabile, si sta spalleggiando in questo momento di crisi mediatica che ha coinvolto Pietro in una denuncia da parte di Fascino PGT e Mediaset. Sui socialdifende a spada tratta il suo amato dagli haters.e Pietro Delle Piane sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - PalermoToday : Casting, Temptation Island 2021: la produzione cerca single e coppie - Rino47884494 : RT @dobrevsunicorns: Comunque, ipoteticamente, Pier e Giulia proprio inadatti ad un programma come Temptation Island. Non tanto per la gelo… - letiziazzzz : RT @martuuxxx_: ANTICIPAZIONI temptation island Giulia: 'piacere ragazzi sono Giulia e ho 27 anni' Pier: 'no vabbeh Filippo io chiedo il fa… - rokifi17 : RT @opssgiu__: Pier e temptation island non posso stare nella stessa frase HAHHAHAHAHA #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Giulia e Pierpaolo a Temptation Island? 'Potrei mostrare il peggio' Pierpaolo Pretelli ha ipotizzato un suo possibile ritorno a Temptation Island insieme alla fidanzata Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli e Giulia a Temptation Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip c'è chi ipotizza, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una ...

Pietro Delle Piane attaccato, interviene Antonella Elia "Non parlare mai più così di lui.." Dopo la messa in onda della puntata, sembra che tutti si siano schierati contro Pietro, il quale nel salotto di Barbara D'Urso avrebbe detto di aver recitato un copione a Temptation Island . Ma cosa ...

Casting Temptation Island 2021 per single e coppie - TiConsiglio Ti Consiglio Temptation Island: Antonella Elia furiosa sul web Antonella Elia non abbandona il suo amato Pietro Delle Piane dopo il caos generato dalle sue dichiarazioni su Temptation Island; la coppia, nonostante non ...

Casting, Temptation Island 2021: la produzione cerca single e coppie Temptation Island 2021. Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, la trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di alcune coppi ...

Pierpaolo Pretelli ha ipotizzato un suo possibile ritorno ainsieme alla fidanzata Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli e Giulia aDopo l'esperienza al Grande Fratello Vip c'è chi ipotizza, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una ...Dopo la messa in onda della puntata, sembra che tutti si siano schierati contro Pietro, il quale nel salotto di Barbara D'Urso avrebbe detto di aver recitato un copione a. Ma cosa ...Antonella Elia non abbandona il suo amato Pietro Delle Piane dopo il caos generato dalle sue dichiarazioni su Temptation Island; la coppia, nonostante non ...Temptation Island 2021. Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, la trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di alcune coppi ...