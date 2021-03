Seconde case, ecco in quali regioni ci si può spostare e in quali no (Di giovedì 18 marzo 2021) Dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, alcuni territori si blindano e vietano o impongono misure da seguire per entrare e tornare nelle abitazioni secondarie. Dai tamponi ai permessi solo per chi proviene dalla stessa regione: le limitazioni nelle diverse aree in Italia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 marzo 2021) Dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, alcuni territori si blindano e vietano o impongono misure da seguire per entrare e tornare nelle abitazioni secondarie. Dai tamponi ai permessi solo per chi proviene dalla stessa regione: le limitazioni nelle diverse aree in Italia

Advertising

stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - insopportabile : Il governatore Solinas ha firmato l’ordinanza che vieta di arrivare in Sardegna da fuori regione nelle seconde case… - insopportabile : I miei dubbi sull'apertura ai proprietari delle seconde case in un momento di lockdown generale nell'unica regione… - stef_giac : @sonia172505 Sono d’accordo ma obiettivamente quanti si spostano nelle seconde case? Poi che danno possono fare: es… - infoitinterno : Solinas dopo lo stop alle seconde case anuncia: 'Ora accordi per i voli Covid Free per la Sardegna” -