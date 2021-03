“Ronaldo fa fuori una pretendente”: ecco chi resta per il futuro di CR7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riporta l’Express Sport, lo United non starebbe più puntando a Cristiano Ronaldo. Il club inglese avrebbe cambiato strategia Dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions di League ad opera del Porto, la Juventus è stata super criticata. Critiche che non hanno risparmiato, anzi, Cristiano Ronaldo che ha risposto subito ai suoi detrattori solo qualche giorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riporta l’Express Sport, lo United non starebbe più puntando a Cristiano. Il club inglese avrebbe cambiato strategia Dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions di League ad opera del Porto, la Juventus è stata super criticata. Critiche che non hanno risparmiato, anzi, Cristianoche ha risposto subito ai suoi detrattori solo qualche giorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - ZZiliani : Il record resisteva dall’84, quando nella finale di Coppa Campioni #RomaLiverpool 1-1 #Falcao si rifiutò di battere… - closetoJu : @RaffaeleDeSa Tl in fiamme su Ronaldo e Dybala da fare fuori - MondoBN : RONALDO, Una big europea si tira fuori dalla corsa - gerotto_lorenzo : @cmdotcom Be' Ronaldo e andato fuori zona rossa. L'ultima volta altri dalla quarantena erano usciti per andare in n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo fuori Calciomercato, bomba Juve - 'Dybala fuori dai piani e Icardi sul mercato!' Nuovi rumors e indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus sarebbe sul mercato, così come Icardi in casa PSG. I dettagli Non solo Cristiano Ronaldo e il possibile ritorno al Real Madrid. In casa Juventus tiene sempre banco anche la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. In attesa del suo ritorno in campo, come raccontato da ...

Pirlo inventa giocatori fuori ruolo, ecco l'idea per la Juve Pirlo inventa giocatori fuori ruolo Juve, ecco cosa vuole fare CUADRADO " Ad onor del vero, il ... complice l'assenza di Dybala e Morata (non era ancora sbarcato a Torino), Pirlo lo appiccicò a Ronaldo ...

Messi e Ronaldo fuori dai quarti: è la fine di un'era Corriere dello Sport.it Calciomercato, bomba Juve | “Dybala fuori dai piani e Icardi sul mercato!” Nuovi rumors e indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus sarebbe sul mercato, così come Icardi in casa PSG.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: novità sul futuro di Ronaldo Calciomercato Juventus: secondo quanto riportato dai media inglesi, il Manchester United si chiamerà fuori da un'eventuale bagarre per l'acquisto di Ronaldo.

Nuovi rumors e indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus sarebbe sul mercato, così come Icardi in casa PSG. I dettagli Non solo Cristianoe il possibile ritorno al Real Madrid. In casa Juventus tiene sempre banco anche la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. In attesa del suo ritorno in campo, come raccontato da ...Pirlo inventa giocatoriruolo Juve, ecco cosa vuole fare CUADRADO " Ad onor del vero, il ... complice l'assenza di Dybala e Morata (non era ancora sbarcato a Torino), Pirlo lo appiccicò a...Nuovi rumors e indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus sarebbe sul mercato, così come Icardi in casa PSG.Calciomercato Juventus: secondo quanto riportato dai media inglesi, il Manchester United si chiamerà fuori da un'eventuale bagarre per l'acquisto di Ronaldo.