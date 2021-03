Robert Downey Jr festeggia San Patrizio scherzando su Hulk e Mark Ruffalo (Di giovedì 18 marzo 2021) Robert Downey Jr. ha festeggiato San Patrizio con una foto condivisa su Instagram e ironizzando su Mark Ruffalo e Hulk. Robert Downey Jr. ha festeggiato la festa di San Patrizio condividendo online una foto che gli ha permesso di ironizzare su Hulk, coinvolgendo infatti Mark Ruffalo. L'attore ha pubblicato lo scatto realizzato qualche anno fa per rivolgere i suoi auguri in occasione della festa del santo patrono di Irlanda. L'attore Robert Downey Jr. ha scritto: "Guardate, passo decisamente il 'test verde' in questa foto scattata in passato. 'Felice festa di San Patrizio' per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021)Jr. hato Sancon una foto condivisa su Instagram e ironizzando suJr. hato la festa di Sancondividendo online una foto che gli ha permesso di ironizzare su, coinvolgendo infatti. L'attore ha pubblicato lo scatto realizzato qualche anno fa per rivolgere i suoi auguri in occasione della festa del santo patrono di Irlanda. L'attoreJr. ha scritto: "Guardate, passo decisamente il 'test verde' in questa foto scattata in passato. 'Felice festa di San' per ...

