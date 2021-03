Milan, notizia pessima: un titolare si deve operare (Di giovedì 18 marzo 2021) Milan, il problema di Calabria è serio e dovrà operarsi al menisco. Con il Manchester United fuori anche Rebic, Leao e Romagnoli Non arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera, anzi. Con una nota ufficiale i rossoneri hanno fatto sapere che Davide Calabria, uscito malconcio durante la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021), il problema di Calabria è serio e dovrà operarsi al menisco. Con il Manchester United fuori anche Rebic, Leao e Romagnoli Non arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera, anzi. Con una nota ufficiale i rossoneri hanno fatto sapere che Davide Calabria, uscito malconcio durante la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Buona notizia per la Fiorentina in vista della gara contro il Milan MilanNews24.com Milan, Calabria costretto ad andare sotto i ferri Brutte notizie in casa Milan. Sono arrivati gli esiti degli esami che certificano le condizioni di tre calciatori rossoneri: Calabria, Leao e Romagnoli. Il terzino sarà costretto a operarsi venerdì. G ...

Milan-Manchester United: orario, canali tv e le probabili formazioni Milan-Manchester United, una gara che mette in campo tanti ... Gli ultimi indisponibili contano Rebic e Leao che non sono entrati nella lista dei convocati. La buona notizia è il ritorno di ...

