Matilde Brandi | è bastato poco per scatenare i fan | la voce è davvero una bomba

"Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la tv sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve", aveva detto Matilde Brandi a Novella 2000 tempo fa, dopo la sua partecipazione al GF Vip. Anche lei come gli altri protagonisti del reality ha accresciuto la sua popolarità dopo l'esperienza nella Casa. Certo, era già molto famosa ma scommettiamo che sui social anche la bella Matilde ora conti più follower. Ma tornando all'intervista esclusiva rilasciata al settimanale diretto da Roberto Alessi, dopo aver parlato delle proposte ricevute la Brandi ha confidato anche il suo sogno; "Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l'unico programma che sa veramente valorizzare ...

johnwxsherlock : RT @commendador_: Matilde Brandi a Rudi Zerbi - icarvsplume : RT @jupitears: MATILDE BRANDI POSSIBILE GIUDICE AL SERALE DI AMICI SI VOLA - DDidixsel_ : RT @Saweetieicyx: Se Matilde Brandi sarà davvero giudice al serale mi tatuo la sua faccia sul braccio omg regina - DDidixsel_ : RT @AtlantisProm: Manifesting che la notizia di Matilde Brandi al serale come giudice sia vera - chiamamivipero : RT @r_esistancee: RAGA MA PERCHÉ MATILDE STA METTENDO LIKE AI TWEET IN CUi SI DICE “SE SEI GIUDICE BATTI UN COLPO” NON CI STO DIETRO SONO… -