Mario Balotelli e la terribile battuta su Dayane Mello al GF Vip 5: l'Agcom archivia il caso (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Agcom ha deciso di archiviare il caso Mario Balotelli: il provvedimento era stato avviato da una denuncia del Codacons per una battuta sessista su Dayane Mello al GF Vip 5. Il caso della battuta sessista di Mario Balotelli su Dayane Mello al GF Vip 5 è stato archiviato: la richiesta di sanzioni era arrivata dal CODACONS all'indomani della puntata del reality. Era il 23 ottobre, era passato poco più di un mese dall'inizio del reality, quando esplose la prima grande polemica al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini fece entrare nella casa di Cinecittà Mario Balotelli, dove c'era il fratello Enock ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) L'ha deciso dire il: il provvedimento era stato avviato da una denuncia del Codacons per unasessista sual GF Vip 5. Ildellasessista disual GF Vip 5 è statoto: la richiesta di sanzioni era arrivata dal CODACONS all'indomani della puntata del reality. Era il 23 ottobre, era passato poco più di un mese dall'inizio del reality, quando esplose la prima grande polemica al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini fece entrare nella casa di Cinecittà, dove c'era il fratello Enock ...

