Kamala Harris: «Se mancano le donne ai tavoli delle decisioni, è una democrazia imperfetta» (Di giovedì 18 marzo 2021) «Lo stato delle donne è lo stato della democrazia». Kamala Harris riporta in primo piano la questione femminile. E annuncia che l’amministrazione Biden lavorerà per la democrazia per migliorare le condizioni delle donne nel mondo. La vicepresidente americana è intervenuta con un video messaggio alla 65ma Commissione sullo Stato delle donne, l’organismo globale delle Nazioni Unite che lotta per l’uguaglianza di genere. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) «Lo stato delle donne è lo stato della democrazia». Kamala Harris riporta in primo piano la questione femminile. E annuncia che l’amministrazione Biden lavorerà per la democrazia per migliorare le condizioni delle donne nel mondo. La vicepresidente americana è intervenuta con un video messaggio alla 65ma Commissione sullo Stato delle donne, l’organismo globale delle Nazioni Unite che lotta per l’uguaglianza di genere.

Advertising

LAST_TIME_DEALS : Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato ‘La democrazia ha prevalso’ - DalpianoFabiola : RT @annaguaita: ?? Un texano che aveva in automobile un fucile automatico e 5 caricatori da 30 cartucce è stato fermato vicino alla residen… - Matteo18110667 : RT @annaguaita: ?? Un texano che aveva in automobile un fucile automatico e 5 caricatori da 30 cartucce è stato fermato vicino alla residen… - AppostaMi : RT @annaguaita: ?? Un texano che aveva in automobile un fucile automatico e 5 caricatori da 30 cartucce è stato fermato vicino alla residen… - annaguaita : ?? Un texano che aveva in automobile un fucile automatico e 5 caricatori da 30 cartucce è stato fermato vicino alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Kamala Harris Biden su Putin e i migranti non soppesa le parole Biden e soprattutto la sua vicepresidente Kamala Harris, hanno annunciato una svolta immediata: stop alla costruzione di nuovi tratti del muro e promesso un corso molto più accelerato per dare la ...

Usa, uomo armato arrestato vicino residenza vice presidente Harris Washington. Gli agenti delle forze dell'ordine statunitensi hanno arrestato un uomo armato fuori dalla residenza della vice presidente Kamala Harris a Washington, DC. Lo ha riferito l'emittente Fox 5. L'uomo aveva un fucile e un caricatore, ha spiegato l'emittente. Il sospetto è stato identificato come Paul Murray, 31 anni, ...

Usa, Kamala Harris: "Lo status delle donne è lo status della democrazia" la Repubblica Usa, uomo armato arrestato vicino residenza vice presidente Harris Gli agenti delle forze dell'ordine statunitensi hanno arrestato un uomo armato fuori dalla residenza della vice presidente Kamala Harris a Washington, DC. Lo ha riferito l'emittente Fox 5. L'uomo ave ...

Uccide 7 donne e un uomo nei centri massaggi di Atlanta: arrestato 21enne «sesso-dipendente e contrario all'industria del porno» Una dopo l'altra ha ucciso un uomo e sette donne, in gran parte asiatiche, dipendenti di tre centri massaggi ad Atlanta. Il ventunenne Robert Aaron Long ha ucciso a sangue freddo ...

Biden e soprattutto la sua vicepresidente, hanno annunciato una svolta immediata: stop alla costruzione di nuovi tratti del muro e promesso un corso molto più accelerato per dare la ...Washington. Gli agenti delle forze dell'ordine statunitensi hanno arrestato un uomo armato fuori dalla residenza della vice presidentea Washington, DC. Lo ha riferito l'emittente Fox 5. L'uomo aveva un fucile e un caricatore, ha spiegato l'emittente. Il sospetto è stato identificato come Paul Murray, 31 anni, ...Gli agenti delle forze dell'ordine statunitensi hanno arrestato un uomo armato fuori dalla residenza della vice presidente Kamala Harris a Washington, DC. Lo ha riferito l'emittente Fox 5. L'uomo ave ...Una dopo l'altra ha ucciso un uomo e sette donne, in gran parte asiatiche, dipendenti di tre centri massaggi ad Atlanta. Il ventunenne Robert Aaron Long ha ucciso a sangue freddo ...