Kaio Jorge – l’agente: “Il Napoli è un grandissimo club, quindi…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Neto: Sull’interesse del Napoli nei confronti di Kaio Jorge, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa Carlos Neto, procuratore dell’attaccante del Santos, Kaio Jorge, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’interesse del Napoli per il suo assistito. Queste le sue parole: “Sull’interesse del Napoli nei confronti di Kaio Jorge, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa. Napoli, poi, è un grandissimo club, dove ha giocato un talento assoluto come Diego Armando Maradona, ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 18 marzo 2021) Neto: Sull’interesse delnei confronti di, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa Carlos Neto, procuratore dell’attaccante del Santos,, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’interesse delper il suo assistito. Queste le sue parole: “Sull’interesse delnei confronti di, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa., poi, è un, dove ha giocato un talento assoluto come Diego Armando Maradona, ...

Advertising

ContropiedeA : Un 19enne, è una prima punta velocissima e molto tecnica che piace tanto al Napoli - StadioSport : Calciomercato Napoli: sondaggi per Moueffek e Kaio Jorge: Moueffek Kaio Jorge Napoli. Gli azzurri cercano rinforzi… - gennysiervo : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Sarri è più di un pensiero, ma non c'è stato un vero affondo, il Napoli è vigile su… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Sarri è più di un pensiero, ma non c'è stato un vero affondo, il Napoli è vigile su… - salvione : 'Kaio Jorge al Napoli? Sarebbe felice' -