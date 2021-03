Ema, via libera al vaccino AstraZeneca: “Sicuro, non è legato a trombosi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca. “E’ Sicuro ed efficace” contro il Covid-19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi afferma l’Agenzia europea del farmaco, al termine di una seduta straordinaria per esaminare il farmaco anglo-svedese dopo alcune segnalazioni di rari eventi di trombosi in alcuni Paesi. Una conclusione definitiva su questi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Viadell’Ema al. “E’ed efficace” contro il Covid-19 e non è associato ad aumento di rischi diafferma l’Agenzia europea del farmaco, al termine di una seduta straordinaria per esaminare il farmaco anglo-svedese dopo alcune segnalazioni di rari eventi diin alcuni Paesi. Una conclusione definitiva su questi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

