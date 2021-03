Covid, Nardella si commuove: “Quando vidi colonna camion a Bergamo, chiamai Gori” (Di giovedì 18 marzo 2021) FIRENZE – Oggi “è una grande giorno di solidarietà nazionale tra i sindaci e le città. Un giorno di memoria, ma anche di orgoglio e di speranza”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla giornata nazionale per le vittime del Covid. Lo dice ad ‘Agorà‘, su Rai 3, che si commuove ricordando un episodio personale. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) FIRENZE – Oggi “è una grande giorno di solidarietà nazionale tra i sindaci e le città. Un giorno di memoria, ma anche di orgoglio e di speranza”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla giornata nazionale per le vittime del Covid. Lo dice ad ‘Agorà‘, su Rai 3, che si commuove ricordando un episodio personale.

