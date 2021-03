Covid, i colori delle Regioni: chi rischia la zona rossa e chi può andare in arancione (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci saranno grandi movimenti la prossima settimana per quanto riguarda le zone di rischio ma alcune Regioni potrebbero comunque cambiare colore. Vediamo le ipotesi in attesa del monitoraggio del 19 marzo dell'ISS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Non ci saranno grandi movimenti la prossima settimana per quanto riguarda le zone di rischio ma alcunepotrebbero comunque cambiare colore. Vediamo le ipotesi in attesa del monitoraggio del 19 marzo dell'ISS. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori A Villa De Sanctis torna Tulipark ... per il visitatore che provenisse da Viale della Primavera, si apre uno spettacolo dai mille colori,... ovviamente rispettando tutte le normative covid". "Dove si possono comprare i biglietti?". "Si ...

Covid, Merola in silenzio in piazza Maggiore per ricordare le vittime ...approvata ieri in Senato che istituisce la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid ... che si illuminerà con i colori della bandiera italiana.

Come cambieranno i colori delle regioni, per Lombardia e Lazio un’altra settimana obbligatoria in ... Il Sole 24 ORE Fate un'iniziativa? Annunciatela qui È accaduto ieri al Trieste Centro: il primo cittadino, Roberto Dipiazza, ha voluto incontrare i dipendenti “per ringraziarli di quanto fatto in questo anno di pandemia” La visita del primo cittadino a ...

In Fvg i dati sulla pandemia continuano a peggiorare: ecco perchè si rischiano restrizioni anche dopo le feste pasquali Allo stesso tempo, quindi, il totale sulle due settimane è salito da 3 mila 937 positivi a 5 mila 398 con un aumento, dunque, di quasi mille 500 persone colpite dal Covid. Lo stesso discorso ...

