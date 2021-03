COVID, due decessi al “Moscati” di Avellino (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio, nella terapia semintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: una donna di 77 anni di Montefalcione, ricoverata dal 7 marzo, e un 91enne di Atripalda, ricoverato dall’8 marzo. COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio, nella terapia semintensiva delHospital dell’Azienda, due pazienti: una donna di 77 anni di Montefalcione, ricoverata dal 7 marzo, e un 91enne di Atripalda, ricoverato dall’8 marzo., il bollettino dell’Asl diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

