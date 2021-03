Zaza | «Oggi importante vincere Il nostro problema è la testa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021), autore di una doppietta in Torino-Sassuolo, ha parlato al termine della gara vinta dai granata contro i neroverdi, autore di una doppietta in Torino-Sassuolo, ha parlato al termine della gara vinta dai granata contro i neroverdi: «Il mister ci fa sentire tutti importanti. Sotto questo aspetto sin dall’inizio è stato così. Abbiamo avuto una grande reazione, ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato e siamo contenti». L’ESULTANZA – «Nessuna polemica, non mi interessa niente sinceramente.era una partita importantissima perché potevamo fare punti sapendo che le altre non giocavano. Adesso ci siamo sistemati un po’ ma restiamo in una brutta zona».– «Ilè mentale secondo me, non è fisico. Non abbiamo saputo reagire nelle difficoltà. ...