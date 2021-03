Week end a teatro, viaggio tra i 700 anni di Dante e i 90 della Merini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo Week end a teatro parte all’insegna degli anniversari; con il Dantedì del 25 marzo ormai imminente, ovvero si celebrerà in tutto il mondo il genio del poeta italiano, a un anno dalle celebrazioni dei 700 anni dalla sua morte. Si viaggia quinbdi attraverso i 700 anni del Sommo Poeta con la “Vita nuova” con Elio Germano voce recitante. Poi si passa ai 90 anni che avrebbe compiuto Alda Merini. Il tutto sarà svolto con dei podcast del Piccolo di Milano interpretati da Franca Nuti, Laura Marinoni, Marina Occhionero e Anna Manella. Fino ai 250 anni dal soggiorno di un ragazzino di nome Wolfgang Amadeus Mozart e del padre Leopold, raccontati da Olivia Manescalchi nel progetto “Mozart a Torino”. Ma in questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questoend aparte all’insegna degliversari; con ildì del 25 marzo ormai imminente, ovvero si celebrerà in tutto il mondo il genio del poeta italiano, a un anno dalle celebrazioni dei 700dalla sua morte. Si viaggia quinbdi attraverso i 700del Sommo Poeta con la “Vita nuova” con Elio Germano voce recitante. Poi si passa ai 90che avrebbe compiuto Alda. Il tutto sarà svolto con dei podcast del Piccolo di Milano interpretati da Franca Nuti, Laura Marinoni, Marina Occhionero e Anna Manella. Fino ai 250dal soggiorno di un ragazzino di nome Wolfgang Amadeus Mozart e del padre Leopold, raccontati da Olivia Manescalchi nel progetto “Mozart a Torino”. Ma in questo ...

Advertising

WeCinema : Week end col cinema: Le sale sono ancora chiuse ma il cinema è tornato sul set: stanno girando Ridley Scott con… - boralanews : Quinto appuntamento nel prossimo week end per la rassegna musicale “Giovani Talenti”, al Teatro Verdi di Trieste - stoscrivendoo : RT @misSchianto: A fine covid, disdico Netflix , disdico Prime, non voglio mai più trascorrere un week end in casa a vedere la tv, voglio c… - LifeJoining : RT @ITdominusIT: Non so se qui a Torino sono in zona rossa E NON ME NE FREGA UN CAZZO. Ho passato il week end sulla costa adriatica. Non mi… - PlayBasket : #BasketEmilia #SerieB #RaggisolarisFaenza: Il Punto sul campionato: nel week end inizia la seconda [..] -

Ultime Notizie dalla rete : Week end A San Patrizio una magnifica selezione di birre da Vero Bottega e Bistrot Dalla cucina tornano disponibili dopo il successo dello scorso week end le polpette di allesso e il Puple Haze (panino con Pulled Pork & coleslaw). Vero è in via dei Laureati, 39; per ordini o ...

La Fortitudo riparte. Domenica trasferta contro Fiorenzuola Nel week - end di Pasqua dal 2 al 4 aprile ci sarà la pausa per la disputa della Coppa Italia; l'avversario sarà Cividale, 1 classificata del girone C1. Si riprende l'11 aprile, in casa, contro ...

"Nelle giornate del week-end", lettera aperta | NewTuscia Teatro Verdi di Trieste: sabato il 5° appuntamento con Giovani Talenti Quinto appuntamento nel prossimo week end per la rassegna musicale “Giovani Talenti”, al Teatro Verdi di Trieste ...

Week-end positivo per la Pgs Don Bosco 2000 con due vittorie e un pareggio Si archivia positivamente il week-end della Pgs Don Bosco 2000, che riesce a collezionare sette punti. La società di hockey su prato infatti inizia ufficialmente la stagione 2020/2021 della prima squa ...

Dalla cucina tornano disponibili dopo il successo dello scorsole polpette di allesso e il Puple Haze (panino con Pulled Pork & coleslaw). Vero è in via dei Laureati, 39; per ordini o ...Neldi Pasqua dal 2 al 4 aprile ci sarà la pausa per la disputa della Coppa Italia; l'avversario sarà Cividale, 1 classificata del girone C1. Si riprende l'11 aprile, in casa, contro ...Quinto appuntamento nel prossimo week end per la rassegna musicale “Giovani Talenti”, al Teatro Verdi di Trieste ...Si archivia positivamente il week-end della Pgs Don Bosco 2000, che riesce a collezionare sette punti. La società di hockey su prato infatti inizia ufficialmente la stagione 2020/2021 della prima squa ...