Vaccini, dosi in più a Messina: in poche ore ricevute più di 2mila richieste (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vaccini contro il Covid, a Messina le dosi in più vengono distribuite a fine giornata: in poche ore più di 2mila candidati. Un’iniziativa intelligente e di successo quella organizzata dai cittadini di Messina per velocizzare la distribuzione del vaccino. Il commissario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze, ha deciso di creare un “elenco speciale” di persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021)contro il Covid, alein più vengono distribuite a fine giornata: inore più dicandidati. Un’iniziativa intelligente e di successo quella organizzata dai cittadini diper velocizzare la distribuzione del vaccino. Il commissario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze, ha deciso di creare un “elenco speciale” di persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

LegaSalvini : ARCURI PENSAVA ALLE PRIMULE, IL GENERALE FIGLIUOLO INTRODUCE LA REGOLA ANTI SPRECO. DOSI AVANZATE A CHI È «DISPONIB… - you_trend : @Ruffino_Lorenzo Nell'ipotesi in cui la sospensione di #AstraZeneca dovesse rivelarsi definitiva, per fine settembr… - sole24ore : Vaccini, ecco chi verrà chiamato per evitare di buttare via le dosi - MutiLeonilde : RT @RaiNews: Speranza: auspicio prime dosi J&J dopo la metà di aprile - Disabili_com : Vaccino Covid. L’ordinanza per non buttare dosi avanzate a fine giornata: a chi andranno? -