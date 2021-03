Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/03/21 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcuno potrebbe gentilmente regalare un pacchetto di voglia di vivere a Gero Natale? Maaaaaaaaaamma mia, Calogeruzzo, capisco che quest’anno Uomini e Donne faccia cagare e capisco pure che il parterre femminile non offra quello che probabilmente desidereresti, però veramente, io già spesso e volentieri faccio fatica a restare sveglia, se poi ci aggiungiamo i primi piani a uno che sembra si stia facendo due coglioni tipo mio padre quando aspetta mia madre fuori dai negozi al centro commerciali, è finita. Poi, ripeto, chiamatemi abitudinaria, chiamatemi vintage ma io questo mischiume tra giovani e over non lo accetto, la mia mente Uominiedonniana viaggia a compartimenti stagni da quasi 20 anni quindi per me i giovani stanno di qua, i nonny stanno di là e non deve esserci interazione perché altrimenti la mia mente va in confusione. Che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcuno potrebbe gentilmente regalare un pacchetto di voglia di vivere a Gero Natale? Maaaaaaaaaamma mia, Calogeruzzo, capisco che quest’annofaccia cagare e capisco pure che il parterre femminile non offra quello che probabilmente desidereresti, però veramente, io già spesso e volentieri faccio fatica a restare sveglia, se poi ci aggiungiamo i primi piani a uno che sembra si stia facendo due coglioni tipo mio padre quando aspetta mia madre fuori dai negozi al centro commerciali, è finita. Poi, ripeto, chiamatemi abitudinaria, chiamatemi vintage ma io questo mischiume tra giovani e over non lo accetto, la mia menteedonniana viaggia a compartimenti stagni da quasi 20 anni quindi per me i giovani stanno di qua, i nonny stanno di là e non deve esserci interazione perché altrimenti la mia mente va in confusione. Che ...

