Terracina | colpisce gravemente un extracomunitario e scappa | ecco come si sono concluse le indagini

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana scorsainiziate leper individuare l’aggressore di un ragazzo del Bangladesh, colpito con un violento pugno al volto senza reali motivi. I poliziotti del commissariato dihanno subito dato il via alle investigazioni, ascoltando diverse testimonianze e visionando le immagini delle telecamere (poste nella zona interessata). Una ricerca durata esattamente una settimana che ha portato gli investigatori ad individuare il responsabile delle azioni. E’ stato così denunciato un giovane cittadino, ed è stato deferito alla competente Procura dei Minori per il reato di lesioni personali. su Il Corriere della Città.

La Polizia ha identificato il giovane responsabile dell'aggressione avvenuta a Terracina ai danni di un cittadino extracomunitario.La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un giovane responsabile dell'aggressione avvenuta a Terracina la settimana scorsa ai danni di un cittadino extracomunitario. I poliziotti del locale Co ...