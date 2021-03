Stefano De Martino torna ad Amici come giudice

Advertising

heijsenberg : Stefano de Martino l’ho già visto ma non ho la minima idea di chi sia #AMICI20 - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: stefano de martino giudice al serale di amici - infoitcultura : Amici, Stefano De Martino torna a casa: Maria De Filippi lo vuole come giudice - infoitcultura : Amici, Stefano De Martino torna a casa: è pronto a diventare giudice - silviaa0733 : RT @quellidel_web: ?? Stefano De Martino CONFERMATO primo giudice del serale di #Amici20 ?? #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Tra le novità potrebbe esserci ancheDeche 'torna a casa': dopo la sua esperienza da conduttore tv sembra sia pronto a sedersi sulla sedia di giudice del programma dove ha conosciuto ...Detorna ad ' Amici '.Detorna a casa e dopo la sua esperienza da conduttore tv sembra sia pronto a sedersi sulla sedia del giudice di ' Amici ', il talent di Maria De ...Belen Rodriguez sempre più incantevole: il vestito è davvero minimal e le gambe sono in bella mostra: l'argentina lascia tutti senza fiato ...Nuovo direttore artistico, i ragazzi divisi in tre squadre e la ex giurata Sabrina Ferilli super ospite della prima serata. Pronti, via: sabato 20 marzo con un carico di novità riparte ...