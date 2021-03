Si filma mentre tiene in mano un pitone: il rettile lo attacca mordendolo nell’occhio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sangue che cola dal viso e dalle braccia, dopo gli attacchi di un agguerritissimo pitone. Ecco cosa è accaduto a Nick Bishop, 32 anni, un appassionato di rettili che si è filmato mentre teneva in mano il serpente in quale, all’improvviso, lo ha morso nella zona oculare. Nonostante sia stato attaccato, ha cercato di scherzare dicendo agli spettatori: “Beh, potremmo chiamarlo ‘amore’ “. Il videomaker ha spiegato di essere stato morso dal serpente dopo averlo catturato nel Parco nazionale delle Everglades, in Florida. Come riportato da il Sun, l’uomo ha dichiarato: “Sapevo che stava per colpire, è quello che fanno. Ma non avevo idea che stesse prendendo di mira la mia faccia fino a quando non era troppo tardi .. sono fortunato, poteva andare molto peggio”. Tuttavia, stando a quanto si legge sul sito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sangue che cola dal viso e dalle braccia, dopo gli attacchi di un agguerritissimo. Ecco cosa è accaduto a Nick Bishop, 32 anni, un appassionato di rettili che si ètoteneva inil serpente in quale, all’improvviso, lo ha morso nella zona oculare. Nonostante sia statoto, ha cercato di scherzare dicendo agli spettatori: “Beh, potremmo chiamarlo ‘amore’ “. Il videomaker ha spiegato di essere stato morso dal serpente dopo averlo catturato nel Parco nazionale delle Everglades, in Florida. Come riportato da il Sun, l’uomo ha dichiarato: “Sapevo che stava per colpire, è quello che fanno. Ma non avevo idea che stesse prendendo di mira la mia faccia fino a quando non era troppo tardi .. sono fortunato, poteva andare molto peggio”. Tuttavia, stando a quanto si legge sul sito ...

