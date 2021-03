Perché è scoppiato l’Ares Gate? Ecco tutte le tappe (Di mercoledì 17 marzo 2021) La ARES FILM è una casa di produzione in attività dal 1996 al 2018. Il 28 febbraio 2020, viene dichiarato il fallimento della suddetta. Ares: erroneamente si associa Ares al dio della guerra in generale, ma al tempo dei greci, Ares era il dio che manifestava gli aspetti più violenti della guerra e della sete di sangue. Per i greci, era necessario diffidare sempre da Ares.Triangolo: usato molto spesso negli ordini massonici, rappresenta il controllo mentale.Alberto Tarallo: fondatore e capo della Ares film. Successivamente, sceneggiatore e produttore cinematografico nella stessa.Teodosio Losito: socio di maggioranza della Ares. Intraprende una relazione professionale e molto vicina con Tarallo, per 19 anni. Teodosio Losito viene trovato suicida l’08 gennaio 2019.Numerochiuso Agency: agenzia rappresentante gli artisti che lavoravano per la Ares film. Laura Ratchev risulta la titolare. LA ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La ARES FILM è una casa di produzione in attività dal 1996 al 2018. Il 28 febbraio 2020, viene dichiarato il fallimento della suddetta. Ares: erroneamente si associa Ares al dio della guerra in generale, ma al tempo dei greci, Ares era il dio che manifestava gli aspetti più violenti della guerra e della sete di sangue. Per i greci, era necessario diffidare sempre da Ares.Triangolo: usato molto spesso negli ordini massonici, rappresenta il controllo mentale.Alberto Tarallo: fondatore e capo della Ares film. Successivamente, sceneggiatore e produttore cinematografico nella stessa.Teodosio Losito: socio di maggioranza della Ares. Intraprende una relazione professionale e molto vicina con Tarallo, per 19 anni. Teodosio Losito viene trovato suicida l’08 gennaio 2019.Numerochiuso Agency: agenzia rappresentante gli artisti che lavoravano per la Ares film. Laura Ratchev risulta la titolare. LA ...

