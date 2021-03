Pd, Gualtieri candidato sindaco di Roma? Per ora nessuna “fuga in avanti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto Gualtieri candidato sindaco di Roma per il Pd? Dopo le indiscrezioni di ieri che davano l’ex ministro pronto per il Campidoglio, arriva la frenata dem – con tanto di “irritazione” congiunta – dopo l’incontro di oggi fra il diretto interessato e il neo segretario Enrico Letta. Secondo fonti del Nazareno, entrambi sarebbero infatti “irritati da inutili fughe in avanti” sulla questione. Fughe definite “gravi”, perché “non è il momento di decisioni o annunci, non c’è una data delle elezioni amministrative, il Paese è alle prese con la pandemia a Roma e zona rossa”. Gualtieri, da parte sua, ha spiegato di non aver ancora deciso e di aver bisogno di “ulteriore tempo per riflettere”. Letta, che ieri ha avuto una prima riunione con il Pd cittadino e regionale durante ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Robertodiper il Pd? Dopo le indiscrezioni di ieri che davano l’ex ministro pronto per il Campidoglio, arriva la frenata dem – con tanto di “irritazione” congiunta – dopo l’incontro di oggi fra il diretto interessato e il neo segretario Enrico Letta. Secondo fonti del Nazareno, entrambi sarebbero infatti “irritati da inutili fughe in” sulla questione. Fughe definite “gravi”, perché “non è il momento di decisioni o annunci, non c’è una data delle elezioni amministrative, il Paese è alle prese con la pandemia ae zona rossa”., da parte sua, ha spiegato di non aver ancora deciso e di aver bisogno di “ulteriore tempo per riflettere”. Letta, che ieri ha avuto una prima riunione con il Pd cittadino e regionale durante ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - ilriformista : La rabbia del leader di Azione @CarloCalenda, che ha lanciato la sua candidatura lo scorso ottobre: 'Non mi hanno f… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Letta deciderà ad aprile con il Pd locale come scegliere il candidato #sindaco - zazoomblog : Letta vede Gualtieri sul candidato Pd a Roma si decide in aprile - #Letta #Gualtieri #candidato #decide -