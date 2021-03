Napoli, “O mi paghi o ti distruggo l’auto”: arrestato noto parcheggiatore abusivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) In manette parcheggiatore abusivo di Poggioreale a Napoli. L’uomo, Giuseppe Messina, 41 anni, con precedenti di polizia, aveva minacciato un automobilista che si era rifiugato di versargli la tangente per il posto auto. Napoli, arrestato parcheggiatore abusivo: aveva minacciato un automobilista Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) In manettedi Poggioreale a. L’uomo, Giuseppe Messina, 41 anni, con precedenti di polizia, aveva minacciato un automobilista che si era rifiugato di versargli la tangente per il posto auto.: aveva minacciato un automobilista Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

JastemmoColNAP : @JosiphOliver @mannychef9 @ADeLaurentiis secondo te il napoli punta kaio jorge, si. i procuratori dei giocatori bra… - MstrDoor : @Rek951 @colacig @____carlo____ @capuanogio tranquillo non ti dispiacere per me sono vaccinato alle schifezze della… - Invictus_85 : @Gabry9416 @MarcoTurini8 @FBiasin @moillorens @Atalanta_BC @LaLiga @neniambulance ma non è allenante per intensità… - matteo_milan91 : @caleee12 È un attimo parlare, contro il Verona con la squadra così riusciamo a vincere e giocare bene, contro lo u… - Rougenoir1978 : @Milanistifurios Ci sta, sicuramente un po’ era voluto perché essendo stanchi non riuscivamo a giocare nella loro a… -