L’ultima follia del web: moneta da 1 centesimo che vale un patrimonio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Su eBay una moneta che potrebbe valere moltissimo, oppure si tratta di una follia messa in piedi per racimolare soldi? Cerchiamo di scoprirlo monete di metallo (pexels)Si tratta di una moneta da 1 centesimo, non appartenere ad una collezione ma è stata coniata per errore sull’acciaio che normalmente si usa per quelle da 10 centesimi. Così, saya147k, il venditore, ha pensato bene di valutare la sua monetina ben 30.000 euro. Si tratta di un utente italiano iscritto su eBay fin dal 02 giu 2014 e che ha ottenuto il 100% dei feedback positivi. “Ottimo acquirente”, “mi piacerebbe fare nuovamente affari con te”, sono alcune delle recensioni lasciate dagli utenti che hanno acquistato da saya147k negli ultimi 12 mesi sul sito di e-commerce. La cifra potrebbe sembrare eccessiva ma ci sono dei ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 marzo 2021) Su eBay unache potrebbere moltissimo, oppure si tratta di unamessa in piedi per racimolare soldi? Cerchiamo di scoprirlo monete di metallo (pexels)Si tratta di unada 1, non appartenere ad una collezione ma è stata coniata per errore sull’acciaio che normalmente si usa per quelle da 10 centesimi. Così, saya147k, il venditore, ha pensato bene di valutare la sua monetina ben 30.000 euro. Si tratta di un utente italiano iscritto su eBay fin dal 02 giu 2014 e che ha ottenuto il 100% dei feedback positivi. “Ottimo acquirente”, “mi piacerebbe fare nuovamente affari con te”, sono alcune delle recensioni lasciate dagli utenti che hanno acquistato da saya147k negli ultimi 12 mesi sul sito di e-commerce. La cifra potrebbe sembrare eccessiva ma ci sono dei ...

Advertising

PlayStationBit : Sta facendo molto parlare di sé, ma lo stiamo tutti amando alla follia. Ecco la nostra dettagliata #recensione su… - 2TheLittleTalks : @IlyRedPassion Per me sarà sicuro fine puntata ??quindi sarà l’ultima follia di ??. A questo punto due strade: S. dir… - massimo_mariano : @CucchiRiccardo Non è per l’Atalanta la Champions!La difesa a tre ,è troppo pericolosa ,o giochi al 110% o é meglio… - LifeJoining : RT @IlariaBifarini: Oggi andrò a pranzo al mare con un gruppo di amici. Non lo avrei fatto, solitamente preferisco luoghi meno gettonati, m… - aanddrreaa : RT @IlariaBifarini: Oggi andrò a pranzo al mare con un gruppo di amici. Non lo avrei fatto, solitamente preferisco luoghi meno gettonati, m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima follia Il pick-up a idrogeno: l’ultima «follia» del magnate Glickenhaus Corriere della Sera